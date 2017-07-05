Сьогодні відзначається день звільнення від сепаратистів Слов'янська та Краматорська (відео)

Початком захоплення Слов'янська проросійськими бойовиками вважається 12 квітня 2014 року. У ніч з 12 на 13 квітня на засіданні РНБО було прийнято рішення про проведення антитерористичної операції з метою нормалізації ситуації на сході України. З 09:00 13 квітня почалося звільнення Слов’янська.

За час бойових дій у Слов'янську українська армія втратила 70 бійців. Найманці самопроголошеної ДНР відступили лише через 2,5 місяці. Українська армія увійшла у Слов'янськ і Краматорськ та підняла український прапор над адміністрацією.

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Відступ терористів дозволив 5-6 липня встановити український контроль над Краматорськом, Артемівськом (Бахмутом), Дружківкою та Костянтинівкою. Внаслідок обстрілів у Слов'янську було пошкоджено 34 будівлі, у тому числі 4 школи. Збитки від руйнування будинків оцінили в 1,5 мільярда гривень.