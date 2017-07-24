В "ДНР" вирішили запустити автобусний рейс до невизнаної Абхазії

У самопроголошеній «ДНР» заявляють про наміри запустити автобусний рейс до невизнаної Республіки Абхазія за маршрутом Донецьк – Сухум. Про це йдеться на одному з сайтів бойовиків.

Повідомляється, що представники бойовиків «ДНР» здійснили незаконний візит до Абхазії та підписали так звану «угоду про співпрацю та спільну діяльність в сфері організації автомобільних пасажирських перевезень» та була висунута пропозиція про запровадження регулярного автобусного маршруту.

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Як повідомляв УНІАН, товари з Білорусі масово вирушають до Донецька й Луганська, а на білоруських заводах виробляють алкоголь під торговими марками фірм, що фінансують бойовиків. Основними одержувачами вигоди від цього бізнесу стають компанії, тісно пов'язані з "керівництвом" угруповань "ЛНР" і "ДНР".