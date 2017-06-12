Ініційовані РФ протести мають на меті показати "міжнаціональну ворожнечу" в Україні – ІС

Останнім часом акції протесту, ініційовані спецслужбами Росії, мають на меті показати «міжнаціональну ворожнечу та «геноцид національних меншин» в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на прес-конференції.

«Останнім часом різноманітні протестні акції, які проводяться в інтересах, або ініційовані російськими спецслужбами,… не пов'язані напряму з «русскім міром», з сепаратистським явищами. І тому з'ясувати справжню їхню мету - достатньо проблематично. Тому треба дивитися: платна акція, чи ні, хто організатор? Загальна ж мета підривних акцій - дестабілізація ситуації в тому чи іншому регіоні», - зазначив Тимчук.

Він навів приклад зрежисованої акції, яка мала показати існування «міжнаціональної ворожнечі» в Україні: «В Білгород-Дністровському районі Одещини ще півтора року тому віруючі УПЦ КП звернулися до влади надати їм землю для будівництва церкви. Питання вирішувалося дуже довго. 18 травня цього року стався інцидент - один із членів виконкому Білгород-Дністровська Василь Кащі відмовився підтримати це питання, за це його облили зеленкою. Був скандал. Землю таки виділили, але ця ситуація була використана Росією, щоб показати нібито утиски національних меншин».

За словами Тимчука, Кащі «раптом згадав», що він є болгарином і що нібито його образили за його національність.

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«Ця тема була підхоплена російськими пропагандистами і їхньою агентурою в інших країнах, зокрема, в тій же Болгарії. А 30 травня у Білгород-Дністровському відбулася проплачена акція. На неї за 200 км з Болградського району привезли гагаузів, які не могли чітко пояснити, чому вони блокують міськраду. Учасники акції вимагали імпічмент президенту. Все це російськими ЗМІ було підхоплено і показано як акція протесту етнічних болгар, які вимагають «зупинити терор київської хунти"». А вже 3 червня у Софії під посольством України відбулася акція протесту за участю аж 7 осіб. Тобто, тема, яка почалася із земельного питання, в результаті переросла в тему «геноциду болгар» і вийшла на міжнародний рівень», - наголосив координатор ІС.

Він додав, що група «Інформаційний спротив» і надалі буде аналізувати протестні акції, виявляючи, які з них або завідомо були сплановані спецслужбами РФ, або ж згодом використані ними для дискредитації України на міжнародному рівні.