Біля Катеринівки відбувся бій між ЗСУ та терористами

Вночі між бійцями АТО і терористами годину тривав бій біля Катеринівки. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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"Одразу після опівночі біля Катеринівки відбулося серйозне бойове зіткнення між українськими військами та окупантами. Бій тривав одну годину. Крім легкого озброєння, наші військові ввели в дію і бронетехніку. Все закінчилося вдало з нашого боку, без втрат", - сказав Лисенко.

Як повідомляв Лисенко раніше, за минулу добу в районі проведення бойових дій на Донбасі один військовий Збройних сил України підірвався на вибуховому пристрої і дістав поранення.