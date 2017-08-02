Командирів бойовиків "ДНР" запрошують на "курси навчання" до Москви – ІС

12:29, 02 серпня 2017
Війна
291 0

На базі військової академії Міністерства оборони РФ для них організовано тримісячні "курси".

Ілюстрація / REUTERS

В рядах бойовиків відзначається відбір кандидатів з числа командного складу для проходження "курсів навчання" в Москву. Про це, повідомляє координатор групи "Інформаційне спротив" Дмитро Тимчук в Facebook.

"В «1-м АК ДНР» фіксується відбір кандидатів з числа командного складу бойовиків середньої та вищої ланки для відправки до Москви (РФ) для проходження курсів навчання на базі однієї з військових академій МО РФ. Тривалість курсів, спеціально організованих для «начальницького складу» бойовиків – 3 місяці", - сказано в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли околиці Водяного з РСЗО і підірвали боєприпаси біля Старомихайлівки – СЦКК

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" більше 7 годин утримували водія та обладнання ОБСЄ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики проходять курси в Москві#курси для бойовиків#бойовики навчаються в Москві