Бойовики обстріляли позиції українських військових в Кримському, є поранені - штаб

Близько 18:20-18:45 бойовики відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Кримське.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Терористи били з мінометів калібру 82 мм, СПГ і стрілецької зброї. Обстріл вівся з боку окупованого Жолобка.

В результаті цих обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Їм вчасно була надана перша медична допомога, вони госпіталізовано до військового медичного закладу.

У штабі зазначили, що в іншому окупованому місті Сетяновка було свято на честь річниці з дня його заснування. Для цього бойовики запросили в Української сторони СЦКК режим "тиші". Проте пізніше самі терористи і його порушили.

"Українські захисники відкрили адекватну відповідь вогонь. Через деякий час противник припинив ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.