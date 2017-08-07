Загиблих військових Росії переодягають у цивільних, щоб приховати їх присутність в АТО - розвідка

Загиблих російських військовослужбовців на Донбасі переодягають в одяг цивільних, щоб приховати присутність Росії на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві розповіли, що в Кремлі продовжують цинічно приховувати те, що в бойових діях на Донбасі беруть участь кадрові російські військові.

Наприклад, вони приховують смерть військових з 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС Росії. Вони були членами розвідувальної роти і підірвалися на міні під час виконання диверсійних дій.

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"За рішенням керівництва бригади, тіла загиблих були переодягнені в цивільний одяг і залишили в лісосмузі неподалік від лінії зіткнення. Прибулим з РФ родичам було повідомлено, що загиблі особи ніколи не служили в армії "ЛНР/ДНР", а військове командування "республік" до їх загибелі непричетне", - розповіли в розвідці.

Це робиться не тільки для того, щоб приховати участь Росії в конфлікті, але і щоб позбавити сім'ї загиблих матеріальної допомоги.