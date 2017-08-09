СБУ оголосила підозру "заступнику міністра доходів та зборів "ДНР"

Служба безпеки України оголосила так званому першому заступнику міністерства доходів та зборів «ДНР» заочну підозру у фінансування дій по незаконній зміні території України та фінансуванні тероризму.

Як повідомляє прес-центр СБ України, оперативники Управління СБУ в Донецькій області встановили, що колишній посадовець районної фіскальної служби Донецька наприкінці 2014 року обійняв посаду «першого заступника міністра міністерства доходів і зборів «ДНР».

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«Посадовець» відповідав за збір податків до «бюджету» псевдоутворення. Зібрані таким чином гроші зловмисник перерозподіляв серед бойових підрозділів т.зв. «ДНР» для закупівлі військової техніки, боєприпасів, засобів інженерного устаткування» - йдеться в повідомленні.

В СБУ зауважили, що «з урахуванням факту перебування спільника терористів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини йому оголошено підозру заочно за ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України».