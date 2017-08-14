У ГПУ розповіли, скільки телефонних розмов із представником Генштабу ЗС РФ провів Муженко під час Іловайської трагедії

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко за три дні у серпні 2014 року під час Іловайської трагедії провів 12 телефонних розмов із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Миколою Богдановським.

Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

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У прокуратурі зазначають, що з огляду на критичність ситуації, яка склалася через вторгнення Збройних сил РФ в Україну, командуванням сил АТО було визначено основною задачею збереження життя українських воїнів. Зокрема, зазначається, що з цією метою було розпочато перемовини про надання гарантії безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України. Перемовини проводилися між керівником АТО Муженком та представниками Генштабу ЗС РФ (Богдановським), а також на рівні керівництва сектору «Б» та підрозділів ЗС РФ.

Як йдеться у результатах розслідування, слідством підтверджено, що упродовж 26-28 серпня 2014 року лише між Муженком і Богдановським відбулося 12 телефонних розмов, за результатами яких "російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення у не бойовому порядку за узгодженими маршрутами".

Додатковою гарантією безпечного виходу мали стати три захоплені у полон російські десантники, щодо яких була домовленість передати їх представникам ЗС РФ після виходу з оточення.

"Водночас слідством достеменно установлено, що у ході перемовин представники ЗС РФ умисно затягували час для облаштування тактично вигідних вогневих позицій за маршрутом руху сил АТО", - йдеться у матеріалах.

"29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками", - зазначається в результатах розслідування.

"За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн", - зазначається у розслідуванні ГПУ.