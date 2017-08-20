ЗМІ відзначають зростання в Україні загрози терактів напередодні Дня Незалежності (відео)

У великих українських містах напередодні Дня Незалежності наростає загроза терактів, про що свідчать численні випадки розкриття планів терористів на мирній території України .

Як йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень, сьогодні контррозвідка СБУ запобігла теракту в Маріуполі та врятувала десятки життів. Теракт замовляли в Москві, а схему розробили в Донецьку.

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Телеканал у своєму сюжеті розкриває схему реалізації терористичного акту та наглядно демонструє, як працює міна, яку планував встановити посібник терористів у публічному місці. Зазначається, що виготовлений у Росії пристрій може знищувати все живе у радіусі 15 метрів.

Телеканал також нагадує, що на цьому тижні у Харкові затримали командира російської диверсійної групи. Він керував одним із незаконних збройних формувань на Донбасі і був завербований ГРУ Генштабу Росії. Йому дали завдання повернутись у рідний Харків та очолити групу спротиву. Мета - теракти і вбивства проукраїнських політиків. Під час обшуку в його помешканні знайшли пістолет із глушником, набої, кілограм вибухівки, електродетонатори і розвідувальний квадрокоптер.

І цілий арсенал виявила СБУ практично в серці столиці - улюбленому місці відпочинку киян у Гідропарку. Сотні набоїв, боєприпаси різного калібру, а також десяток тротилових шашок, замаскованих під господарське мило - були сховані в пішохідній зоні. Можливих власників правоохоронці шукають. І нагадують усім, особливо в передсвяткові дні: якщо бачите підозрілий предмет або ж людей, які щось ховають у незвичних місцях, подзвоніть до поліції одразу ж.