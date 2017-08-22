Чекали автобус: на Донеччині в "сірій зоні" на міні підірвались двоє цивільних - Жебрівський

На Донбасі у лісосмузі біля Березового на міні підірвались двоє цивільних громадян. Про це на сторінці у "Фейсбуці" повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"Ще двох людей скалічила війна, яку приніс нам рускій мір. Як доповідають мені прикордонники, о 9:40 у сірій зоні поблизу Березового під час очікування автобусу підірвалися на вибуховому пристрої 51-річний чоловік та 62-річна жінка", - написав Жебрівський.

Він пояснив, що постраждалі зайшли у лісосмугу, незважаючи на встановлені там таблички "Міни". В результаті вибуху постраждалі отримали рвані рани голови, спини та ніг.

"Українські прикордонники надали їм первинну медичну допомогу та викликали швидку. Наразі постраждалих доправили до ЦРЛ Волновахи. Стан їхнього здоров’я лікарі оцінюють як середнього ступеню важкості", - підсумував голова Донецької області.