"Міць нескорених": у Києві відкрилася виставка військової техніки (фоторепортаж)
13:10, 22 серпня 2017Війна
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Виставка триватиме з 22 до 27 серпня.
На Хрещатику демонструють новітню військову техніку / фото УНІАН
У Києві на Хрещатику сьогодні, 22 серпня, відкрилась виставка військової техніки "Міць нескорених".
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Кияни та гості столиці зможуть ознайомитись з 67 одиницями різноманітної військової техніки: самохідно-артилерійськими установками, танками різних модифікацій, бойовими броньованими машинами, вантажними і санітарними автомобілями.
Як раніше повідомив начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов, на виставці представлені нові та модернізовані зразки озброєння і військової техніки.
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