"Міць нескорених": у Києві відкрилася виставка військової техніки (фоторепортаж)

У Києві на Хрещатику сьогодні, 22 серпня, відкрилась виставка військової техніки "Міць нескорених".

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Кияни та гості столиці зможуть ознайомитись з 67 одиницями різноманітної військової техніки: самохідно-артилерійськими установками, танками різних модифікацій, бойовими броньованими машинами, вантажними і санітарними автомобілями.

Як раніше повідомив начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов, на виставці представлені нові та модернізовані зразки озброєння і військової техніки.