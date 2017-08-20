"Київський бронетанковий завод" удосконалив танк Т-72А - Порошенко (відео)

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», удосконалило танк Т-72А. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в "Фейсбук".

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"Танк Т-72А став ще більш ефективним", - написав глава держави, додавши відео.

За словами Порошенка, під час модернізації завод максимально врахував досвід військових в АТО.

Також він додав, що завдяки змінам до Держбюджету на 2017 рік, на озброєння в українську армію надійдуть танки "Оплот".

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.