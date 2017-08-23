На Донбасі бойовики з ФСБ слідкують за громадянами, щоб не допустити проукраїнських настроїв - розвідка

Бойовики на Донбасі під контролем кураторів російської ФСБ посилено контролюють громадські місця з метою недопущення проукраїнських настроїв напередодні та в період святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на фоні продовження економічного занепаду, зниження рівня життя населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей російським окупаційним командуванням розширено повноваження так званих “республіканських” каральних органів з метою недопущення проявів проукраїнських настроїв напередодні та в період святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Підлягають затриманню з подальшим утриманням під вартою всі особи, які викликають підозру в нелояльності окупаційному режиму.

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"Для цього співробітниками так званих “міністерств державної безпеки” та “міністерств внутрішніх справ” квазіутворень, під контролем кураторів російської ФСБ, у прихованому режимі посилено контроль за громадськими місцями, міським транспортом, місцями масового відпочинку населення з метою запобігання розповсюдження української символіки, виникнення стихійних зібрань громадян або інших проявів непокори окупаційній владі", - повідомляє розвідка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День державного прапора. Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме в цей день у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Офіційно вважається, що 23 серпня, після провалу путчу в Москві-група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради.

Цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом у музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.