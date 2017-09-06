Бойовики під керівництвом російських військових готуються до навчань у вересні - ІС

На Донбасі бойовики під керівництвом російських військових готуються до командно-штабних навчань, які збігаються у часі з російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2017». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

Читайте такожБойовики активно ведуть розвідку для вогневого ураження об'єктів сил АТО - Тимчук«Під керівництвом начальника штабу - першого заступника командувача 8-ї армії південного ВО ЗС РФ генерал-майора О.Цекова і групи офіцерів штабу 8-ї армії у «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» здійснюється підготовка до проведення командно-штабних навчань (КШН) , запланованих на вересень», - написав він.

У зв'язку з цим, за словами Тимчука, на території, яка контролюється «ЛДНР», «військові комісаріати» розпочали роботу з уточнення списків приписаних військовозобов'язаних і техніки.

«При цьому характерною рисою даних командно-штабних навчань є єдиний оперативний фон і часові інтервали, які повністю збігаються із задумом спільних стратегічних навчань (ССН) ЗС РФ і Республіки Білорусь, офіційно запланованих у період з 14 по 20 вересня», - зазначив він.