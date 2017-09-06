"Шкільне перемир'я": бойовики продовжили обстріли сил АТО на Донецькому і Приморському напрямках

Всього з початку доби бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. З них 20 обстрілу характеризуються як прицільні. Про це повідомляють у прес–центрі штабу АТО.

"За минулу добу супротивник не застосовував міномети та інше важке озброєння. Втрат серед наших військових немає", - сказано в повідомленні.

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО на Донецькому і Приморському напрямках.

Зокрема, з 18 годин до опівночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів в районі Лебединського, двічі - у Водяного. Кілька разів з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях ЗСУ на підступах до Старогнатовке. А факти відкриття вогню із стрілецької зброї зафіксовано у Гнутово і Широкіно.

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На Донецькому напрямку найбільш неспокійно в кінці доби було у районі Зайцевого. Тут за вечір і ніч бойовики 5 разів обстрілювали опорні пункти українських бійців зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів виявилися сили АТО в околицях Авдіївки і на шахті Бутівка. На Луганському напрямку зберігалася тиша.