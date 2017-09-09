На Донбасі чергове загострення: поранено 5 українських військових (відео)

Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції продовжує загострюватись: минулої доби окупанти 35 разів прицільно обстріляли позиції Збройних сил України, поранено п’ятьох бійців. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що після 18.00 російсько-окупаційні угруповання продовжили прицільні обстріли позицій сил АТО в основному на Приморському та Донецькому напрямках. Також ворог поодиноко застосовував міномети.

Так, увечері бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських бійців неподалік Пісків. За майже двогодинний обстріл ворог випустив понад 20 мін різних калібрів. Також російські найманці били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП.

Крім того, наприкінці доби під гранатометний вогонь декілька разів потрапили укріплення ЗСУ в Авдіївській промзоні та на шахті «Бутівка». Близько 18.00 у результаті обстрілу з озброєння БМП та зенітної установки українських укріплень на підступах до Семигір’я отримав поранення український військовий.

Читайте також"Шкільне перемир'я" на Донбасі: 25 ворожих обстрілів, бойовики накривали вогнем із БМП Старогнатівку

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри біля Мар’їнки. З гранатометів відкривали вогонь поблизу Старогнатівки. Стрілецька зброя та великокаліберні кулемети противника працювали по опорних пунктах ЗСУ на околицях Лебединського і Талаківки. А близько 22.00 внаслідок обстрілу з гранатомету позицій сил АТО біля Водяного ще один український боєць отримав поранення.

На Луганському напрямку факти застосування бойовиками гранатометів двічі зафіксовані біля Кримського та один раз — поблизу Станиці Луганської.