У Мар'їнці поранили українського військового "Діда" (відео)

У Мар'їнці внаслідок порушення бойовиками "шкільного перемир'я" осколками снаряда поранений боєць, який лагодив укріплення.

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"Шаман" і "Кузьма" були неподалік від 54-річного побратима "Діда", як поряд з ним розірвався снаряд. По свіжих слідам крові видно, наскільки довгим був шлях евакуації бійця АТО в безпечне місце, де бійця забрали медики.

Пораненого відвезли до найближчої лікарні, де йому зробили операцію. "Коли ми приїхали, були накладені джгути, накладалися перев'язки, кровотечу було зупинено", - розповів лікар Вадим Коваленко.

Як повідомляв штаб АТО, за добу контрольовані Росією бойовики 9 разів обстріляли позиції Збройних сил України.