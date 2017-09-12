У ЗСУ повідомили про ліквідацію на Донбасі російського найманця (фото)

На Донбасі знищений російський найманець Геннадій Миронов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан.

"Продовжуємо постійну рубрику, 09.2017 ліквідований російський бойовик Миронов Геннадій, м. Темрюк Краснодарського краю", - написав він.

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Росіянин був занесений до бази "Миротворця". Брав участь у бойових діях на території Донбасу із серпня 2014 року.

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