У Путіна готують евакуацію представника "ЛНР" у Мінську до Росії - ІС

"Народна рада "ЛНР" зняла "депутатські" повноваження представника "ЛНР" в Мінській групі Владислава Дейнего. Це викликало резонанс у середовищі функціонерів так званої республіки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Незважаючи на те, що сам Дейнего говорить про нібито нову "роботу в республіці", його "колеги" впевнені, що адміністрація президента РФ готує "евакуацію" Дейнего в Росію за особистою домовленістю останнього із Сурковим", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Тимчук повідомляв, що Росія запланувала кардинальні кадрові перестановки в "ДНР".