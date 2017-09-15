ОБСЄ помітила три колони техніки в ОРЛО

Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що 12 вересня в ОРЛО помітила три колони військової техніки.

Про це сказано у повідомленні місії у Facebook.

"12 вересня спостерігачі бачили три колони, до складу яких входили переправо-десантні засоби і техніка, що рухалися на північ автошляхом H21 поблизу підконтрольного "ЛНР" смт Георгіївка (15 км на південь від Луганська)", - повідомила місія.

Вказується, що в одній колоні були дві мостоукладні машини та три пороми військового типу для переправи особового складу, завантажені на вантажні платформи, у другій колоні їхало 6 мостоукладних машин, а в третій — переправо-десантна техніка військового типу на вантажних платформах.

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Як відомо, у п'ятницю, 15 вересня, заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що за період "шкільного перемир’я" на Донбасі, яке розпочалось з 25 серпня, більше 4 тисяч разів порушувався режим тиші, що може свідчити про початок чергового загострення ситуації.