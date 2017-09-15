Новий спалах агресії на Донбасі може початися в будь-який момент - ОБСЄ

За період "шкільного перемир’я" на Донбасі, яке розпочалось 25 серпня, більше 4 тис. разів порушувався режим тиші, що може свідчити про початок чергового загострення ситуації. Про це заявив перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

Читайте такожФранцузькі сенатори приїхали на прифронтовий Донбас: побачене вразилоВін зазначив, що за останні кілька років неодноразово місія спостерігала період затишшя після якого слідував черговий спалах агресії. Тому не виключає, що в найближчий час на Донбасі може знову загостритися ситуація.

"У вересні 2016 року, після періоду тимчасового перемир’я, було дуже серйозне загострення ситуації, найсерйозніше за весь минулий рік. Тому ми очікуємо такого загострення і цього разу. Воно може статися в будь-який момент", - впевнений представник ОБСЄ.

"За останні тижні нами було зафіксовано 4586 випадків порушення тиші. Є збільшення важкої техніки на лінії розмежування. На цьому тижні ми зафіксували 60 одиниць важкого озброєння – 8 на підконтрольних Україні територіях і 54 – на непідконтрольних", - сказав Хуг.

Також він додав, що крім порушення режиму тиші, ігноруються мінські домовленості щодо розмінування територій, а також відбуваються постійні перешкоджання діяльності місії, особливо з боку бойовиків. За його словами, представники місії не можуть потрапити до кордону з Росією на підконтрольні бойовикам території, а також часто отримують від них погрози.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ помітили 40 танків бойовиків, не відведених у спеціальні місця для зберігання. Окрім того, вони зафіксували у зоні безпеки на Донбасі бойові броньовані машини, броньовані машини військового типу і свіжі сліди, які спостерігачі оцінили як сліди танка.