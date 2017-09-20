Львівська облрада закликає владу навести лад у пенсійному забезпеченні учасників АТО
Жукровський обурений, що людям не враховують період служби в армії при нарахуванні пенсії.
Львівська обласна рада одностайно підтримала запит депутата від УКРОПу Петра Жукровського про пенсійне забезпечення учасників АТО. Відповідне звернення обранці направили до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.
У ньому вони наголошують на необхідності внести зміни до чинного законодавства щодо зарахування до страхового стажу служби в армії для всіх без винятку мобілізованих осіб.
Петро Жукровський вважає неприпустимим, що сьогодні всім військовослужбовцям у довідці Пенсійного фонду за формою ОК-5 у графах проставлено нулі, тож людям не враховують період служби в армії при нарахуванні пенсії. «Чи сплачується єдиний соціальний внесок за громадян, які були мобілізовані з 2016 року до сьогодні?» – зауважує депутат.
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Нагадаємо, народні депутати від УКРОПу направляли до прем’єр-міністра та Кабміну депутатське звернення, у якому вимагали врегулювати питання про нарахування пенсій мобілізованим учасникам АТО.
Нардепи вимагали пояснити, на яких підставах Міністерство соціальної політики України всупереч Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» не зараховує службу в армії в період мобілізації до страхового стажу для нарахування пенсії. Також вони хотіли з’ясувати, чому в довідці за формою ОК-5, яка є основною для призначення пенсії, мобілізованим громадянам вказують нульову заробітну плату та грошове забезпечення за період з березня 2014 року по червень 2016 року.
Внаслідок цього період служби не береться до уваги при нарахуванні пенсії. Водночас він може бути вирішальним, беручи до уваги рівень безробіття і складнощі з накопиченням необхідного мінімального трудового стажу.