Порошенко заявив про підвищення грошових виплат військовим залежно від ступеня ризику

Президент України Петро Порошенко анонсує наступного року підвищення грошових виплат для військових залежно від ступеня ризику та складності завдань.

Читайте такожМайже 600 тисяч українців в зоні АТО не отримують пенсій і соцвиплат - ООНЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«У 2014–2015 роках ми провели шість хвиль мобілізації, через які пройшли близько 200 тис. громадян. Минулого року, я прийняв непросте, небезпечне, але правильне рішення про відхід від мобілізації, повний перехід до контрактної армії», - заявив він.

«Основу зараз нашого війська складають військовослужбовці, які добровільно пішли в армію за контрактом. Протягом 2016 року було прийнято на службу 70 тис. осіб. Цього року, станом на вчора, - ще 25 тис.», - додав президент.