Правоохоронці викрили групу осіб, які поставили в "ЛДНР" товарів на понад 50 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили групу осіб, які поставили на тимчасово окуповану територію Донбасу товарів на загальну суму понад 50 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«Протягом 2015-2016 років група осіб сприяла діяльності терористичної організації шляхом укладення фіктивних міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами про поставку продуктів харчування та товарів широкого вжитку до Азербайджанської Республіки, Республіки Гана та Республіки Туреччина. Однак, використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, зловмисники постачали вказані товари на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей через неконтрольовані ділянки державного кордону, загальна сума фінансування становила понад 50 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що така схема надала можливість зловмисникам шляхом ухилення від сплати податків незаконно отримати понад 6 млн грн податку на додану вартість.

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Правоохоронцями проведено 20 санкціонованих обшуків у офісних та жилих приміщеннях осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у місті Харкові та Харківській області, і вилучено комп’ютерну техніку, печатки, митні документи з відбитками печаток так званої митниці «ДНР» та «ЛНР».

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.