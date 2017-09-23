"Збагатився і нажив ворогів": у штабі розповіли про кар'єру підірваного в Донецьку "міністра ДНР"

Олександр Тимофєєв на прізвисько "Ташкент" - так званий віце-прем'єр, міністр доходів та зборів ОРДО, на якого було скоєно замах у Донецьку 23 вереcня, приєднався до бойовиків навесні 2014 року і воював за Донецький аеропорт.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Тимофєєв брав участь у боях на боці бойовиків у лавах НЗФ "Оплот", зокрема - за Донецький аеропорт", - повідомив Лисенко.

Посівши високу посаду в окупаційній адміністрації, Тимофєєв став куратором економічного блоку "ДНР", повідомляє "Українська правда".

"За минулі кілька років він суттєво збагатився та нажив багато ворогів серед інших сепаратистів, російських кураторів та простих громадян, пограбованих окупантами", - заявив Лисенко.

"Інцидент, що стався у Донецьку - закономірний етап у тривалій злочинній кар'єрі Тимофєєва", - підсумував він.

Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ.

За даними "РИА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані.

У свою чергу онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані.

Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий.