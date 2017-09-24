Бойовики зміцнюють свої вогневі позиції під Луганськом - ОБСЄ

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська табір з вогневими позиціями, бліндажами і траншеями, які нещодавно були впорядковані або ще будуються біля села Довге. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У непідконтрольних уряду районах спостерігачі бачили один бронетранспортер (МТ-ЛБ) в селищі Старе (кол. Червоний Прапор, 58 км на захід від Луганська). 21 вересня міні-БПЛА СММ зафіксував траншейний екскаватор (ТМК-2), 3 бойові машини піхоти (БМП-1), а також ознаки наявності чинного табору, а саме вогневі позиції, бліндажі і траншеї — все, за оцінкою, нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довгі (22 км на північний захід від Луганська).", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, спостерігачі зафіксували в непідконтрольному с. Мирне за межами виділених місць зберігання велика кількість озброєння та іншої техніки, яка на вигляд була в належному стані, відремонтована і заряджена.

"БПЛА зафіксував 30 танків (двадцять вісім Т-64 і два Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 122 мм), 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), а також 56 бойових машин піхоти (БМП), 6 вантажівок, на кожній з яких була встановлена зенітна установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 броньованих машин (13 типу МТ-ЛБ і 1 БРДМ), 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ВТ-55) і 3 інженерні машини розмінування (дві УР-07 та одну УР-77)", - додали в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ, один військовий загинув.