Доба в АТО: бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий загинув

23 вересня бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляється в зведенні за 23 вересня прес-центрі штабу АТО.

"Всього за минулу добу незаконні збройні формування 18 раз порушили перемир'я. Під час 10 обстрілів, коли виникала пряма загроза життю наших військових, сили АТО відкривали вогонь. В результаті бойових дій загинув один український захисник", - поінформували в штабі.

При цьому вказується, що бойовики традиційно застосовували тактику нічних обстрілів. Станом на 18 годину кількість вогневих провокацій була незначною. Однак вже ввечері ж і вночі незаконні збройні формування вели вогонь по усіх напрямках, використовуючи, гранатомети і стрілецьку зброю.

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На Донецькому напрямку тричі був зафіксований вогонь з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів по українським військам, розташованим в районі Авдіївської промзони. З цієї ж зброї були обстріляні українські позиції поблизу шахти Бутівка і Світлодарська. В районі Кам'янки бойовики активно застосовували міномет калібру 82 міліметра. Крім того, в кінці доби на підступах до Невельського опорні пункти сил АТО двічі потрапили під ворожий вогонь зі стрілецької зброї.

На Приморському напрямку з боку НВФ були зафіксовані факти застосування гранатометів поблизу н..п. Гнутове і Водяне. А поблизу Широкиного вівся вогонь з великокаліберного кулемета.

На Луганському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь з різних видів гранатометів в районі Кримського, а крупнокаліберний кулемет працював по околицях Новотошківского.