На Донеччині біля Майорського жінка підірвалась на розтяжці

Поблизу Майорського Донецької області жінка постраждала внаслідок підриву на розтяжці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Донецької області.

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«За попередньою інформацією, жінка наткнулася на розтяжку в лісосмузі між селищами Майорське й Зайцеве, коли зійшла з дороги. 34-річну постраждалу госпіталізовано в лікарню Бахмута», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією поліції, у результаті підриву у жінки травмовані тулуб й кінцівки.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики обстріляли містечко Залізне, поранено 48-річну жінку. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Fаcebook. «Рашистські орки із мінометів обстріляли містечко Залізне й поранили 48-річну жінку. Як доповів мені Ярослав Руденко, голова військово-цивільної адміністрації Торецька, обстріл розпочався приблизно о 14-й годині. З мінометів проросійські терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав хвилин 40. У результаті численних «прильотів» осколкових пошкоджень зазнали 15 приватних помешкань», - написав керівник Донецької ВЦА.