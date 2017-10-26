На Донбасі бойовики із кулеметів та мінометів обстріляли опорні пункти ЗСУ

На Донбасі з опівночі російсько-окупаційні угруповання 9 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України, внаслідок бойових дій втрат серед бійців АТО немає.Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО залишалася без змін. Противник й надалі подовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети», - інформують у штабі.

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Так, на Приморському напрямку бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів, різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Широкиного.

На Луганському напрямку окупанти випустили щонайменше 20 мін калібру 82 міліметри на підступах до Троїцького. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили укріплення ЗСУ біля Авдіївки, Пісків та Троїцького.

Як повідомляв УНІАН раніше, за минулу добу четверо українських військовослужбовців загинули на Донбасі, ще четверо військових отримали поранення. Всього бойовики здійснили 15 обстрілів позицій ЗСУ.