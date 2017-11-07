Доба в АТО: бойовики накривали мінометним вогнем українські позиції під Водяним і Трьохізбенкою

Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає", - зазначається в повідомленні.

Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.

На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського. Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали українські позиції з піхотного озброєння.