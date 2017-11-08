Українські військові знову зазнали втрат на Донбасі

Унаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції один військовслужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Неподалік Донецька окупанти випустили щонайменше 16 мін калібру 82-міліметри по оборонцях Авдіївки та Пісків. Крім того, озброєння БМП ворог застосовував біля Зайцевого. А близько опівдня, унаслідок вогневого протистояння з противником отримав смертельне поранення один наш військовослужбовець", - йдеться у повідомленні.

Водночас у прес-центрі додали, що бойовики поранили одного військового ЗСУ на Луганському напрямку.

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"На Луганському напрямку під вогнем зі 120-міліметрових мінометів опинились укріплення сил АТО на околицях Кримського. Також двічі під обстріли загарбників потрапили підступи до Трьохізбенки. А близько 10 години ранку у результаті вогневої провокації із застосуванням гранатометів, отримав поранення боєць Збройних Сил України", - повідомили у штабі.

Разом з тим, повідомляється, що на Приморському напрямку бойовики застосовували протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а озброєння бойової машини піхоти (БМП) біля Водяного.

Крім того, прес-центр штабу АТО повідомляє, що загалом з початку доби бойовики 10 разів порушили перемир'я.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 6 разів вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру", - йдеться у повідомленні.