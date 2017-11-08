"Завдання виконано. Ворог не пройшов": журналіст розповів, як на Донбасі під час спроби прориву ДРГ противника загинули військові (фото)

На Луганщині загинув боєць 58-ї бригади Антон Мишко, який разом із іншими військовими повинен був під час виконання завдання зупинити прохід диверсантів ворога. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"У складі зведеної групи він (Мишко, - УНІАН.) мав зупинити прохід ворожих диверсантів біля сумнозвісної трійці луганських селищ - Сокольники, Пришиб, Жолобок - вони знову у всіх на вустах", - йдеться у його повідомленні.

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Як повідомив журналіст, товариш Мишка загинув на місці, ще одного з пробитими наскрізь легенями доправили до шпиталю.

"Антона не довезли. Важке поранення голови не залишало хлопцеві жодних шансів", - розповів Цаплієнко.

"Завдання виконано. Ворог не пройшов. Але сьогодні за це заплачено дуже високу ціну. Чи хтось й дотепер вважає, що війну в нас закінчено?", - додав він.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу бойовики 17 разів порушили перемир’я, двоє наших військових загинули, ще троє - поранені.