В ІС розповіли про втрати окупантів на Донбасі за тиждень
10:17, 15 листопада 2017Війна
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Найбільші втрати поніс "окремий механізований полк" окупаційних військ, який базується в Макіївці.
Бойовики втратили 12 чоловік за тиждень / фото news.vice.com/Harriet Salem
За період з 6 по 13 листопада втрати окупаційного контингенту на Донбасі склали 12 осіб.
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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
«У період з 6 по 13 листопада ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 12 осіб: 1 АК - 3 омсбр (Горлівка) 2 в/с, 100 омсбр (Донецьк) 1 в/с, 11 омп (Макіївка) 1 в/с, 11 омп (Макіївка) 7 в/с. 2 АК - 7 омсбр (Брянка) 1 в/с», – йдеться в повідомленні ІС.
Як повідомляв УНІАН, бойовики стали частіше використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Так, протягом минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
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