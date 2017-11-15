В ІС розповіли про втрати окупантів на Донбасі за тиждень

За період з 6 по 13 листопада втрати окупаційного контингенту на Донбасі склали 12 осіб.

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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У період з 6 по 13 листопада ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 12 осіб: 1 АК - 3 омсбр (Горлівка) 2 в/с, 100 омсбр (Донецьк) 1 в/с, 11 омп (Макіївка) 1 в/с, 11 омп (Макіївка) 7 в/с. 2 АК - 7 омсбр (Брянка) 1 в/с», – йдеться в повідомленні ІС.

Як повідомляв УНІАН, бойовики стали частіше використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Так, протягом минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.