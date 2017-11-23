"Пішов за гроші вбивати людей": журналісти згадали слова бабусі Плотницького про нього (відео)

Бабуся ватажка "ЛНР" Ніна Павлівна, яка жила у селі Лемківці на Буковині в будинку для літніх людей, розповідала про свого онука. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

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"Кажуть, він пішов за гроші вбивати людей... Які ще гроші йому потрібні?" -нарікала бабуся.

Вона згадувала, що в дитинстві і юності Плотницький був зовсім іншим - "дуже совісним, дуже жалісливим".

Як повідомлялося, бойовики зняли оточення в декількох кварталах, розташованих у центрі тимчасово окупованого Луганська, але посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де забарикадувався ватажок місцевих терористів Ігор Плотницький.