Бойовики посилили охорону й підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок "ЛНР" Плотницький - ЗМІ

Бойовики зняли оточення в декількох кварталах, розташованих у центрі тимчасово окупованого Луганська, але посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває ватажок місцевих терористів Ігор Плотницький.

Оточення знято в районі лялькового та російської драмтеатров, передає LIGA.net з посиланням на джерела.

"Автоматників у балаклавах і з білими стрічками на руках стало більше в районі будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де забарикадувався Плотницький, телекомпанії Луганськ 24 і будівлі "МВС ЛНР", - наголосило джерело.

Він додав, що туди проросійські найманці підігнали сьогодні вранці додаткову кількість БТРів.

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Інший співрозмовник повідомив, що вони перевіряють документи у перехожих.

"Особливо це стосується чоловіків середнього віку", - додав місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено у цілях безпеки.

За його словами, порівняно із ситуацією вчора людей стало трохи більше.

"Вчора місто практично вимерло, зараз видно, що деяких дітей у центрі міста батьки все-таки ведуть до школи", - зазначив Сергій.

Лікарні працюють у звичайному режимі. Медикам все також заборонили виїжджати Луганська до кінця тижня.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а в протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.