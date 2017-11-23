Бойовики посилили охорону й підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок "ЛНР" Плотницький - ЗМІ
Джерела ЗМІ повідомили, що в центрі захопленого російсько-терористичними військами міста бойовики перевіряють документи у луганчан на вулиці.
Бойовики зняли оточення в декількох кварталах, розташованих у центрі тимчасово окупованого Луганська, але посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває ватажок місцевих терористів Ігор Плотницький.
Оточення знято в районі лялькового та російської драмтеатров, передає LIGA.net з посиланням на джерела.
"Автоматників у балаклавах і з білими стрічками на руках стало більше в районі будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де забарикадувався Плотницький, телекомпанії Луганськ 24 і будівлі "МВС ЛНР", - наголосило джерело.
Він додав, що туди проросійські найманці підігнали сьогодні вранці додаткову кількість БТРів.
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Інший співрозмовник повідомив, що вони перевіряють документи у перехожих.
"Особливо це стосується чоловіків середнього віку", - додав місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено у цілях безпеки.
За його словами, порівняно із ситуацією вчора людей стало трохи більше.
"Вчора місто практично вимерло, зараз видно, що деяких дітей у центрі міста батьки все-таки ведуть до школи", - зазначив Сергій.
Лікарні працюють у звичайному режимі. Медикам все також заборонили виїжджати Луганська до кінця тижня.
Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а в протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.
Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.