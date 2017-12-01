У зоні АТО правоохоронці виявили відстріляний гранатомет із Росії

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі співробітники Служби безпеки України та військовослужбовці Збройних сил України виявили відстріляні військові засоби ураження виробництва Російської Федерації. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

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"Правоохоронці знайшли у лісосмузі на території Волноваського району Донеччини відстріляний реактивний штурмовий гранатомет «Таволга-1» російського виробництва, який перебуває на озброєнні виключно в армії РФ. Встановлено, що диверсійна група терористів з цього місця нещодавно здійснювала обстріли позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили за фактом знахідки кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Донеччині виявили арсенал зброї російського виробництва.