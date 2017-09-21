На Донеччині виявили арсенал зброї російського виробництва (фото, відео)

На Донеччині правоохоронці виявили арсенал вибухівки, вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зброя та вибухівка були виявлені в покинутій будівлі в Новотроїцькому в ході реалізації інформації оперативних підрозділів ДПСУ та за їх участі спільно зі співробітниками СБУ, Нацполіції та ДФС України в Донецькій області.

"Виявити вибухівку вдалося за допомогою службового собаки прикордонників. У сховку знаходилися боєприпаси російського виробництва. Зокрема в помешканні було знайдено тротил, 4 протитанкові міни, понад 200 патронів, 44 запали електродетонатори, 15 детонаторів для протитанкових мін, 7 ручних гранат та протитанкову керовану ракету тощо", - йдеться в повідомленні.

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Арсенал боєприпасів було передано представникам Нацполіції.

Крім того, до ВП ГУНП України в Донецькій області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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