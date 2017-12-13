В ІС повідомили свіжі дані про втрати окупантів на Донбасі
11:47, 13 грудня 2017Війна
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Незаконні збройні формування на Донеччині за майже тиждень втратили 16 найманців.
Більше за всіх втратили бойовики "ДНР" / фото news.vice.com/Harriet Salem
За менше ніж за один тиждень окупаційний контингент на Донбасі втратив принаймні 16 осіб.
«У період з 5 по 11 грудня ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб», – йдеться в повідомленні групи «Інформаційний спротив».
Так, бойовики «ДНР» з 3 омсбр (Горлівка) втратили 8 осіб, 11 омп (Макіївка) втратила 5 найманців, а 100 омсбр (Донецьк) – одного бойовика.
Терористи «ЛНР» з 6 омсп (Кадіївка) і 7 омсбр (Брянка) втратили по одному чоловіку.
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