В ІС повідомили свіжі дані про втрати окупантів на Донбасі

11:47, 13 грудня 2017
Війна
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Незаконні збройні формування на Донеччині за майже тиждень втратили 16 найманців.

Більше за всіх втратили бойовики

За менше ніж за один тиждень окупаційний контингент на Донбасі втратив принаймні 16 осіб.

«У період з 5 по 11 грудня ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб», – йдеться в повідомленні групи «Інформаційний спротив».

Так, бойовики «ДНР» з 3 омсбр (Горлівка) втратили 8 осіб, 11 омп (Макіївка) втратила 5 найманців, а 100 омсбр (Донецьк) – одного бойовика.

Терористи «ЛНР» з 6 омсп (Кадіївка) і 7 омсбр (Брянка) втратили по одному чоловіку.

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Теги: #втрати бойовиків на Донбасі#окупанти на Донбасі