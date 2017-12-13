В ІС повідомили свіжі дані про втрати окупантів на Донбасі

За менше ніж за один тиждень окупаційний контингент на Донбасі втратив принаймні 16 осіб.

«У період з 5 по 11 грудня ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб», – йдеться в повідомленні групи «Інформаційний спротив».

Так, бойовики «ДНР» з 3 омсбр (Горлівка) втратили 8 осіб, 11 омп (Макіївка) втратила 5 найманців, а 100 омсбр (Донецьк) – одного бойовика.

Терористи «ЛНР» з 6 омсп (Кадіївка) і 7 омсбр (Брянка) втратили по одному чоловіку.