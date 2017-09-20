В ІС озвучили втрати бойовиків за минулий тиждень на Донбасі
Координатор "Інформаційного спротиву" уточнив назви підрозділів бойовиків, які зазнали втрат.
За минулий тиждень на Донбасі знищено 11 російських бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук.
"У період із 11 до 18 вересня ц.р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі становили 11 осіб", - стверджує Тимчук.
Зокрема, він уточнив назви підрозділів бойовиків, які зазнали втрат.
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Двоє осіб було ліквідовано в складі 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти (Новоазовськ), 5 осіб - 3 окрема мотострілецька бригада (Горлівка), 1 особу - 5 окрема мотострілецька бригада (Макіївка), та 1 особу 11 омп (Макіївка). Усі ці незаконні збройні формування входять до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ, які дислокується на території Донецької області.
Ще знищено по одній особі зі складу формувань 6 омсп (Кадіївка) і 7 омсбр (Брянка) на території Луганської області. Ці формування є складовою частиною 2 армійського корпусу окупаційних військ.