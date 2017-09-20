В ІС озвучили втрати бойовиків за минулий тиждень на Донбасі

За минулий тиждень на Донбасі знищено 11 російських бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук.

"У період із 11 до 18 вересня ц.р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі становили 11 осіб", - стверджує Тимчук.

Зокрема, він уточнив назви підрозділів бойовиків, які зазнали втрат.

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Двоє осіб було ліквідовано в складі 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти (Новоазовськ), 5 осіб - 3 окрема мотострілецька бригада (Горлівка), 1 особу - 5 окрема мотострілецька бригада (Макіївка), та 1 особу 11 омп (Макіївка). Усі ці незаконні збройні формування входять до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ, які дислокується на території Донецької області.

Ще знищено по одній особі зі складу формувань 6 омсп (Кадіївка) і 7 омсбр (Брянка) на території Луганської області. Ці формування є складовою частиною 2 армійського корпусу окупаційних військ.