Бойовики не дали місії ОБСЄ перевірити місце відведення важкого озброєння

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що контрольовані Росією бойовики не дозволили представникам місії проїхати на схід від села Верхньошироківське Навоазовського району у Донецькій області.

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Про це йдеться у звіті місії. "Три озброєні члени «ДНР» зупинили патруль СММ на блокпості, розташованому на захід від підконтрольного «ДНР» села Верхньошироківське (колишній Октябр, 29 км на північний схід від Маріуполя), і не дозволили спостерігачам проїхати у східному напрямку, посилаючись на накази своїх командирів. Крім того, вони заявили, що рухатися далі небезпечно", – завили спостерігачі.

Окремо сказано, що у непідконтрольних урядові України районах за межами визначених координат відведення озброєння спостерігачі патруля СММ бачили 2 буксирувані гаубиці (Д-30) і 5 самохідних гаубиць (2С1), а також зауважили, що там і досі бракує 2 самохідних гаубиць (2С1), які було відведено раніше.

"На місці розміщення відведеного важкого озброєння озброєний член «ДНР» відмовив спостерігачам у доступі до частини комплексу, посилаючись на розпорядження своїх командирів", – сказано у звіті.