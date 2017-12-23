Дотримання "різдвяного перемир'я" на Донбасі може покласти край насильству та людським стражданням - ОБСЄ

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_12/1514027434-8668.jpg?0.7382938127863521" src="https://images.unian.net/photos/2017_12/1514027434-8668.jpg?0.7382938127863521" alt="Апакан переконаний, що дотримання " різдвяного="" перемир'я"="" на="" Донбасі="" може="" покласти="" край="" насильству="" та="" людським="" стражданням="" фото="" УНІАН"="" title="Апакан переконаний, що дотримання ">

Дотримання "різдвяного перемир'я" у Донецькій і Луганській областях може покласти край насильству та людським стражданням.

Як йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан вітає поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню, про яке домовилися учасники Тристоронньої контактної групи та інші підписанти Мінських угод.

Апакан зазначив, що поновлення зобов’язань, про які домовилися в Мінську 20 грудня, може посприяти всеосяжному і сталому припиненню вогню, починаючи з опівночі 23 грудня.

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«Це можливість покласти край насильству та людським стражданням, що дозволить людям повернутися до нормального повсякденного життя, що є особливо важливим упродовж свят», - заявив посол.

«За умов дотримання домовленостей про відведення озброєння та розведення сил і засобів, а також за умови сумлінного дотримання режиму припинення вогню це поновлення зобов’язань може стати багатообіцяльним початком більш мирного нового року для жителів на сході України», - наголосив Апакан.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.

Сьогодні речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай повідомив, що по всій лінії розмежування з початку доби зберігається режим тиші.