У "ДНР" оголосили торговельну війну "ЛНР"

Між псевдореспубліками на Донбасі йде справжня торговельна війна. У грудні 2017-го дійшло до того, що в "ДНР" фактично ввели санкції проти "ЛНР". Про це у своєму блозі пише журналіст Денис Казанський.

Так, 27 грудня набула чинності постанова "ради міністрів "ДНР", якою бойовики Захарченка заборонили ввезення підакцизних товарів з території, підконтрольній бойовикам Пасічника/Корнета.

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"Так що ніякої більше "Луга-нови" в Донецьку не буде. Тепер горілка і сигарети з Луганська в Донецьку під забороною. Крім того, донецькі бойовики пообіцяли дати симетричну відповідь знахабнілим луганським вискочкам, якщо ті будуть забороняти на своїй території товари з "ДНР", - розповів журналіст.

За словами Казанського, ситуація, що склалася, - наочний доказ того, що бойовики на Донбасі воюють не за ідею, а тільки прикриваються нею.

"Відвоювавши в України за допомогою російських "відпускників" клаптик території, "борці з хунтою" навіть його примудрилися розділити на два феодальних наділи. У кожної банди своя "республіка". Луганські бандити мають право грабувати тільки свою територію, донецькі — свою", - наголосив він.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв, що "ЛНР" і "ДНР" припинять своє існування, щойно надійде наказ з Кремля про виведення російських офіцерів з їхніх систем управління.