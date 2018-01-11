Загострення в АТО: загинуло троє бійців ЗСУ, четверо отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення і один боєць - бойову травму.

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, на Донбасі спостерігається деяке загострення, противник збільшив кількість збройних провокацій. В одному з випадків українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь.

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На луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів різних калібрів укріплення ЗСУ поблизу Троїцького. Особливу вогневу активність противник виявив в районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського вівся вогонь зі 120-ти і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського півтори години бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, кулеметів і мінометів різних калібрів.

На донецькому напрямку противник порушував домовленості про припинення вогню з автоматичних станкових гранатометів біля Верхньоторецька і шахти Бутівка.