ЗСУ починають підготовку операторів протитанкових ракетних комплексів Javelin - ЗМІ

У Збройних Силах України розпочинають підготовку розрахунків протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin.

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Підготовка кандидатів розпочнеться з 15 січня на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного із проведення мовної підготовки з метою набуття необхідного рівня знання англійської мови, передає Ukrainian Military Pages.

Зазначається, що після завершення мовної підготовки відібрані кандидати будуть направлені за кордон для проходження навчання щодо бойового застосування протитанкових ракетних комплексів.

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може погодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний об'єм оборонного пакету на суму 47 мільйонів доларів включатиме продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у США побоюються, що Україна втратить передану їй зброю і не дозволяють відправляти її до зони АТО.