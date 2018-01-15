Лише один обстріл: штаб АТО повідомив про покращення ситуації на Донбасі

За добу на сході України напруга ослабла, але контрольовані Росією бойовики повністю не дотримувалися перемир'я.

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Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

«Сьогодні напруга вздовж лінії розмежування ослабла, проте повного дотримання перемир’я з вини російсько-окупаційних угрупувань досягти не вдалося. Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки.

За даними штабу, українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках української оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.