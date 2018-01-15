Лише один обстріл: штаб АТО повідомив про покращення ситуації на Донбасі
Попри послаблення напруги, бойовики повністю не дотримувалися режиму тиші.
За добу на сході України напруга ослабла, але контрольовані Росією бойовики повністю не дотримувалися перемир'я.
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Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні станом на 18.00.
«Сьогодні напруга вздовж лінії розмежування ослабла, проте повного дотримання перемир’я з вини російсько-окупаційних угрупувань досягти не вдалося. Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки.
За даними штабу, українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках української оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.