В окупованому Луганську зникли українські ліки - ЗМІ

Джерела в тимчасово окупованих містах Донбасу розповіли LIGA.net про ситуацію з ліками українського виробництва.

У тимчасово окупованому Луганську в аптеках зникли ліки українського виробництва.

"Якщо раніше, як говориться, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає", - повідомили LIGA.net місцеві жителі.

Лучанка Марина уточнила, що просить рідних купувати ліки українського виробництва в Станиці Луганській, яка розташована за 12 кілометрів від міста.

Читайте такожУ Луганську бойовики завадили спостерігачам ОБСЄ відвідати склад з російським "гумконвоєм"

"Нас рятує Станиця (підконтрольна Україні територія, - Ред.), прошу родичів, вони купують хоча б від грипу та застуди дитині. Не порівняти ціни і якість нашого (українського виробництва, - Ред.) - значно ефективніші і дешевші", - пояснила Марина.

Жителі захопленого російськими гібридними військами Донецька уточнили, що в місті є деякі українські ліки, але вони дорожчі, як мінімум, у два рази.

"Цитрамон-Дарниця точно є. Але навіть на нього дуже велика накрутка, багато російських і болгарських", - сказала донеччанка Ірина.

Як раніше повідомляли ЗМІ, проросійські найманці в Луганській області заборонили проносити до приміщень і на територію так званих державних органів мобільні телефони із сім-картками операторів Vodafone Ukraine, "Київстар" та "Інтертелеком".