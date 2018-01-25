У "ЛНР" слідом за забороною виїзду не дозволяють використовувати Vodafone (фото)

Проросійські найманці у Луганській області заборонили проносити до приміщень й на територію так званих державних органів мобільні телефони із сім-картками операторів Vodafone Ukraine, Київстар та Інтертелеком.

За інформацією кількох джерел LIGA.net у Луганську, "бюджетників" у місті також попередили про заборону.

"Люди реально зраділи, коли з'явився мобільний зв'язок у місті. Були ж як у темниці: нічого не видно і не чути. Пропаганда і звинувачення в бік України лилися з екранів ТБ: це Україна нібито не хоче платити пенсію, це ЗСУ "спеціально не пускають" Vodafone Ukraine. У підсумку Україна зробила зв'язок, і пройшов цей істеризм. Але їм (бойовикам, - ред.) потрібна нова страшилка", - зазначив луганчанин Сергій, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Читайте такожРосія створює на Донбасі новий "загін" - ЗМІ

За її словами, тепер вони лякають тим, що Vodafone Ukraine нібито всіх прослуховує. "Маячня, та й годі", - додав місцевий житель.

Донеччанин Максим уточнив, що всіх працівників "держустанов" перевели на місцевий мобільний оператор "Фенікс".

"При цьому вони обклали їх даниною - збір 5% від місячної зарплати на підтримку і розвиток Фенікса", - сказав він.

Інше джерело в місті уточнило, що це було зроблено спеціально, оскільки раніше їм заборонили виїжджати з тимчасово окупованої території Донецької області. "Щоб відрізати зовсім, телефонувати можна, виїжджати - теж", - поскаржилася місцева мешканка Галина.

Вона підтвердила, що мобільного зв'язку Vodafone Ukraine немає з 11 січня і по сьогодні включно. "Але ми все ще віримо, що він з'явиться", - сказала Галина.

Як повідомляв УНІАН, окупанти обмежують можливість виїзду на підконтрольну територію України людям, що працюють у так званих органах місцевої влади й бюджетникам, для запобігання подальшому зниженню довіри населення тимчасово окупованих районів Донбасу.