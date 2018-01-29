Бойовики використовують собак і котів для відволікання уваги українських бійців (відео)

Для того, щоб упевнитися, що поблизу немає українських військових, зі зруйнованих будинків міста бойовики викидають собаку чи кота.

Цілі вулиці Мар'їнки безлюдні: жодного уцілілого будинку чи бодай вікна у хаті. Від старих мешканців залишилися по дворах їхні колишні чотирилапі покинуті друзі.

Читайте такожНа Донбасі бойовики готують провокації та теракти проти мирного населенняОкупанти не жаліють ні собак ні котів і перш ніж самим визирати із шанців, спочатку викидають з окопів тварин. По бідолахах бійці не стріляють, але тварини все одно гинуть на розтяжках та мінах, йдеться у сюжеті ТСН.

Лише одиницям вдається добігти до українських окопів. Бійці тварин годують, іноді навіть купають.

Бійці кажуть, що пересування техніки бойовиків як було так і продовжується.

У репортажі йдеться, що зруйноване місто після війни доведеться відбудовувати, але скільки часу і коштів на це піде прогнозувати не реально.