Бойовики використовують собак і котів для відволікання уваги українських бійців (відео)

20:40, 29 січня 2018
Війна
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Боевики используют собак и кошек для отвлечения внимания украинских бойцов /

Читайте такожНа Донбасі бойовики готують провокації та теракти проти мирного населенняОкупанти не жаліють ні собак ні котів і перш ніж самим визирати із шанців, спочатку викидають з окопів тварин. По бідолахах бійці не стріляють, але тварини все одно гинуть на розтяжках та мінах, йдеться у сюжеті ТСН.

Лише одиницям вдається добігти до українських окопів. Бійці тварин годують, іноді навіть купають.

Бійці кажуть, що пересування техніки бойовиків як було так і продовжується.

У репортажі йдеться, що зруйноване місто після війни доведеться відбудовувати, але скільки часу і коштів на це піде прогнозувати не реально.

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Теги: #бойовики використовують тварин#бойовики тварин ато