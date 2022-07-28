Збройні Сили України знищили новітній танк російських загарбників Т-80БВ під Ізюмом на Харківщині.
Про ліквідацію ворожої техніки повідомив волонтер Роман Донік, який й поділився кадрами із палаючим металобрухтом.
Ришітки для гриля на російських танках ми вже бачили. Але 93 ОМБр, під Ізюмом вдосконалює способи обробки окупантів. Новинка сезона. Тільки у Холодноярців. Два сопла за ціною одного. Гриль турбо. Чи це вже не гриль? Барбикю? – жартома підписав відео волонтер.
Зокрема, наголошується, що вкотре ефектно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які днями знищили майже десяток танків окупантів, що проривалися на Харківщині.
Україні під силу знову переломити хід війни
Про це йдеться у сьогоднішньому матеріалі The Washington Post. Журналісти, посилаючись на дані військових, констатують, що ЗС РФ не домоглися значних територіальних успіхів з моменту захоплення Лисичанська.
Експерти констатують, що Росії незабаром доведеться визнати, що вона нездатна захопити весь Донбас. Водночас в української армії є шанс перехопити ініціативу завдяки досконалішій артилерії, зокрема американським "Хімарсам".
Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомляв про успішне відбиття штурму ворога біля Білогорівки Херсонської області.